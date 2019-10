Rosenfeld Lehner-Brauerei: Sieben Investoren sind interessiert

Kulas teilt mit, dass auch danach sämtliche Veranstaltungen und Feste planmäßig von Lehner beliefert worden sind. Das dunkle Winter-Bock sei bereits gebraut und reife in den Tanks. Während der Insolvenzphase sei auch das Grünhopfen-Bier frisch produziert worden. Laut Braumeister Andreas Klausmann werde es in der nächsten Woche an den Getränkefachhandel und die Gaststätten ausgeliefert.

Erste Erneuerungs-Impulse