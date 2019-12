Rosenfeld Lehner Brauerei hat neue Besitzer

Sie demonstriere dadurch nicht nur Verantwortung für die Region, was den Erhalt der Arbeitsplätze betreffe, sondern setze sich auch für die Fortführung des seit 90 Jahren bestehenden Traditionsunternehmens ein.

Ein Konstrukt mit zwei Gesellschaften sei gewählt worden, um dem Team in der Brauerei den Rücken freizuhalten für die tägliche Arbeit. Die Besitzgesellschaft werde vertreten durch Reinhold ­Blickle, Joachim Feyrer, Thomas Hoffmeister und Thomas Preuhs, die die Gebäude übernommen habe. Die Betriebsgesellschaft werde vertreten durch den Brau- und Mälzmeister sowie Inhaber des "Brauhaus Zollern­alb" in Albstadt, Dominik Reger. Er ist auch Geschäftsführer der Lindenbräu Getränke GmbH Meßstetten. Beide Betriebe würden uneingeschränkt weitergeführt.

Die neuen Besitzer kündigten erhebliche Investitionen in die Brauerei an, so dass Lehner wieder konkurrenzfähig produzieren könne, hieß es weiter. Durch das regionale Engagement sei sichergestellt, dass auch weiterhin preisgekrönte Biere aus Rosenfeld geliefert würden.

Regionalität und Nachhaltigkeit seien auch für Braumeister und Betriebswirt Dominik Reger ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit. Er betonte, dass es den Namen Lehner unter der Dachmarke "Brauhaus Zollernalb" weiterhin geben werde.

Ein großer Stein fiel auch dem Stiftungsvorsitzenden und Landrat Günther-Martin Pauli vom Herzen. Er freue sich, dass sich alles zum Guten gewendet habe. Er habe sich seit langem für den Erhalt der Brauerei eingesetzt und blicke mit Zuversicht in die Zukunft.

Die Nachricht von der Insolvenz der Brauerei hatte im Sommer für viele Befürchtungen gesorgt. Es gab mehrere potenzielle Investoren, die sich an der Übernahme und der Fortführung von Lehner interessiert zeigten.

Die Gläubigerversammlung hat dem Verkauf am 11. Dezember zugestimmt. Die offizielle Übernahme des Geschäftsbetriebs durch die neuen Hausherren wird am 1. Februar 2020 erfolgen. Aber schon jetzt tut sich etwas: Die Brauerei hat einen neu gestalteten Facebook-Auftritt, der Aufbruchstimmung signalisiert: "Es geht weiter, und es geht voran! Bier aus Rosenfeld hat Zukunft."