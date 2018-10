Rosenfeld Künstlerstammtisch feiert Geburtstag

Die Vernissage wird von einer Querflötengruppe der Stadtkapelle Rosenfeld unter der Leitung von Bettina Huonker musikalisch umrahmt. Die Ausstellung ist dann am Feiertag, 1. November, bis 17 Uhr geöffnet sowie am Samstag, 3. November von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 4. November, von 11 bis 17 Uhr. Während der Öffnungszeiten wird es Kaffee und Kuchen wie auch erfrischende Getränke geben.

Ausstellen werden Erika Bächle bemalte Eier und Aquarellbilder, Dorothee Beier Collagen und Acryl-Gemälde, Anne Felber Encaustik und Sterne, Harald Kehl Skulpturen aus Holz, Christa Hortkorn Klöppelarbeiten, Heide Krautter-Morsch Gemälde in verschiedenen Techniken, Ulrike Kanus Acryl-Malerei, Elke Langstein-Jäger Fotografie und Lyrik, Stephanie Schneider Gemälde in Aquarell und Acryl sowie Anne Schrade moderne Malerei in Öl. Die Künstler sind an ihren Exponaten anzutreffen sind und stehen für Gespräche zur Verfügung. Und die Besucher können sich mit dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk eindecken.