Rosenfeld Kriminalfall auf dem Jakobsweg

Der nächste Lesekreis trifft sich am Dienstag, 26. Juni, um 20 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei. Es wird über das Buch "Von Mäusen und Menschen" von John Steinbeck gesprochen. Der Rosenfelder Lesekreis trifft sich in der Regel einmal im Monat und bespricht ein gemeinsam ausgesuchtes Buch. Alle Lesefreudigen, die sich über Bücher austauschen möchten, sind willkommen. Weitere Einzelheiten erfahren Interessierte unter Telefon 07428/33 97 oder per E-Mail unter stadtbue cherei@rosenfeld.de.