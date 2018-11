Rosenfeld Kreativität angesagt

Auch dieses Jahr soll das Dorf wieder in einen lebendigen Adventskalender verwandel werden, bei dem sich im Advent Fenster für Kinder und Erwachsene öffnen.

Die Idee ist, dass ein Fenster eines Hauses oder im Pfarrsaal adventlich geschmückt wird, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Bis zu dem Termin, ab dem das geschmückte Fenster für die restliche Adventszeit zu sehen sein wird, soll es geschlossen bleiben.

Die Organisatoren würden sich freuen, wenn nahezu alle 24 Tage im Dezember ein Fenster geöffnet werden könnte. Da man sich nicht jeden Abend treffen will, soll es bestimmte Fenster-Tage geben, an denen miteinander gesungen und eine Geschichte gehört werden soll. Treffpunkt an diesen "lauten Fenstern" ist jeweils um 18 Uhr. Es soll aber auch Fenster geben, die sich still und leise ohne Treffen zeigen und ihren Zauber beim Spaziergang durchs Dorf entfalten.