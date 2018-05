Rosenfeld Kleine Weltmeister messen ihre Kräfte

Beata Biller, Jugendleiterin des Sportvereins, freute sich zusammen mit den Organisatoren der Fußballschule, Jens, Karl-Heinz und Margarete Bauer, den qualifizierten Trainern Ramon Castellucci, Stefan Kuchelmeister, Lukas Maier, Marcel Dabo und Tatjana Stauß, die vor zwei Jahren beim SV Rosenfeld ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert hatte, dass 51 fußballbegeisterte Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren am Pfingstcamp teilnahmen.

An drei Tagen stand vor allem der Spaß am Fußballspielen im Vordergrund, aber es wurde auch in kleinen Gruppen trainiert, um Koordination, Technik, Torschuss und Grundzüge der Taktik zu üben. Auch ein separates Torwarttraining stand auf dem Trainingsplan, und alle Kinder waren mit Feuereifer dabei.

Zum Abschluss des Camps gab es dann am letzten Tag für jedes Kind eine Sportausrüstung. Als Finale wurde ein "Weltmeisterturnier" veranstaltet, in dem die Kids das im Pfingstcamp in den Trainingsstunden Gelernte gleich in die Praxis umsetzten und faire Spiele austrugen.