Rosenfeld Kirchenchöre tun sich zusammen

Rosenfeld-Täbingen. Hierzu hatten sich der Täbinger und der Tieringer Kirchenchor unter Leitung von Beate Vöhringer und Ulrike Ehni zusammengetan und ein abwechslungsreiche Programm einstudiert. Auch in der Predigt wurden musikalische Akzente gesetzt: Der Pfarrer im Ruhestand Peter Berner predigte über Martin Luthers Lied "Die beste Zeit im Jahr ist mein". In diesem Projekt des Tieringer und Täbinger Kirchenchors wurden "Laudate Dominum", "Gott segne und behüt dich", "Benedictus" und "Lobe den Herren, meine Seele" vorgetragen.

Bereits am 6. Mai hatten die beiden Chöre in Tieringen im Gottesdienst gesungen. Den Mitgliedern der beiden Chöre hat es viel Spaß gemacht. Im Anschluss an den Gottesdienst ging es zum gemeinsamen Essen in das Gasthaus "Wiesental".