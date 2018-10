Rosenfeld Kirbe, Bücherflohmarkt und Jubiläum

Freies Bauen mit "Fischertechnik" steht am Samstag, 20. Oktober, bei der Isinger Generationenwerkstatt ab 9 Uhr auf dem Programm.

Zur Kirbe lädt die Trachtengruppe Leidringen für Sonntag, 21. Oktober, in die Kleiner-Heuberg-Halle ein. Das Heimatmuseum im Vogtshof ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Auch die Wanderfreunde Täbingen feiern an diesem Tag Kirbe, ab 11 Uhr in der Turnhalle.

Sportlertreff ist bei den Sportfreunden Isingen am Freitag, 26. Oktober, ab 18 Uhr im Schulhaus.

Zum Bücherflohmarkt mit Verkauf nach Gewicht lädt der Frauentreff "Aufatmen" für Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, in den Vogtshof in Leidringen ein. Der Posaunenchor Kleiner Heuberg veranstaltet am Samstag eine Feierstunde zum 60-jährigen Bestehen ab 19 Uhr in der Rosenfelder Stadtkirche. Dazu findet am Sonntag ab 10 Uhr ein Festgottesdienst statt.