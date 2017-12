Rosenfeld Kino und Basteln

Vom 27. bis 29. Dezember ist die Stadtbücherei geschlossen. Sie ist wieder ab Dienstag, 2. Januar, zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Der Lesekreis trifft sich wieder am Donnerstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Bücherei. Dann wird über das Buch "Was ich euch nicht erzählte" von Celeste Ng gesprochen. Willkommen sind Frauen, die sich gerne über Bücher austauschen möchten. Informationen geben die Mitarbeiterinnen der Bücherei, auch telefonisch unter der Nummer 07428/33 97.