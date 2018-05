Rosenfeld Kindersportabzeichen geht dieses Jahr in neunte Runde

Gestartet wird am Freitag, 11. Mai, auf dem Sportgelände auf dem Bochinger, wofür sich SV und TG Rosenfeld "Outdoor-Länderspiele" ausgedacht haben. Weiter geht es am 10. Juni am Rathaus Bickelsberg, wo auf den Spuren von Pippi Langstrumpf Abenteuer zu Wasser, zu Lande und in der Luft zu bewältigen sein werden. Der TSV Bickelsberg, der Reitverein Oberes Schlichemtal und die SpVgg Leidringen werden mit "Blut-Svente" und "Messer-Jocke" einen abwechslungsreichen Tag gestalten.