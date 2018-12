Rosenfeld Kindergärten und Hallen ganz vorne

Wichtig für Isingen sind für den Ortschaftsrat das Baugebiet "Vor Loh, die Sanierung der Kirchstraße und die der Wege vom Hummelberghof zum Fallentorweg, zum alten Schuttplatz sowie zum Schönberghof und zum Sportplatz. Das Gremium macht sich auch für ein Schuppengebiet und neue Fenster an der Kita stark.

In Leidringen soll der letzte Bauabschnitt im Gebiet "Hinter dem Dorf" angegangen werden, ferner die Oberflächenabwasserableitung "Dornen". Auch der Eingangsbereich des Vogtshofs soll verbessert werden; hier ist ein Vordach geplant. Wichtig sind dem Ortschaftsrat auch eine Planungsrate für einen Kreisverkehr "Wette", die Sanierung des Raums für die verlässliche Grundschule und die energetische Sanierung des Schulgebäudes. Auf der Liste stehen auch der Endausbau der Grindelbachstraße, der Ausbau des Radwegs in Richtung Rotenzimmern und die weitere Kanalumstrukturierung.

In Täbingen hat der Umbau der Halle Vorrang. Die Liste enthält auch das Gewerbegebiet Werren, Belagsarbeiten an Wegen, die Umgestaltung des Friedhofs sowie Sanierungsarbeiten am Rathaus.