Rosenfeld Kalender zeigt Welt des Wassers

Dieser Kalender wird gemeinsam vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg und dem Landesjagdverband Baden-Württemberg herausgebracht und kann unter anderem über die örtlichen Fischereivereine kostenlos bezogen werden.

Auf jedem Monatsblatt sind neben eindrucksvollen Bildern auch lehrplanbegleitende Informationen zum Fisch- und Wildtierbestand der heimischen Gewässer und Wälder vorhanden.

Ziel der Kalender ist es, die Schulklassen über die Umwelt unter und über Wasser zu informieren und ihnen die Schutzwürdigkeit dieser näher zu bringen. So gewährt der Kalender einen Blick in die Welt unter Wasser und offenbart für die meisten jungen Entdecker völlig neue Welten. Die Themen der Monatsblätter regen zum tieferen Einstieg in die Tierwelten an. Wer sich mit der Natur beschäftigen und sie Kindern vermitteln möchte, wird im Kalender und im Wilde Welten-Onlineangebot reichhaltig fündig werden.