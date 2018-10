Rosenfeld Jungmusiker zeigen ihr Können

Rosenfeld. Trotz eines schönes Herbsttags waren viele Gäste gekommen, darunter die Eltern der jungen Musiker sowie deren Omas und Opas. Für den Vorsitzenden der Stadtkapelle, David Neher, war es eine große Freude, die jungen Akteur vor so vielen Zuhörern willkommen zu heißen. Neher stellte die umfangreiche Jugendarbeit der Stadtkapelle vor und lobte Jugendleiterin Stefanie Höhn, bei der alle Fäden zusammenlaufen. David Neher wies auch auf die ausgestellten Musikinstrumente hin, die in den Pausen vom Vorspielnachmittag von den Kindern in Augenschein und ausprobiert werden durften.

Den Start gaben die jungen Blockflötenkinder. Trotz ihrer kurzen Ausbildungszeit spielten diese Jungmusiker ihre Stücke mit Bravour. Unter Anleitung der jeweiligen Ausbilder zeigten die Jüngsten im Verein mit verschiedenen Instrumenten ihr Können. Die Zuhörern spendeten nach jedem Vortrag einen kräftigen Beifall. Nach den Blockflöten folgten die Holzblasinstrumente, Querflöten und Saxofone. Auch hier zeigten die Jungmusiker, die bereits schon wenige Jahre ihre Instrumente besitzen, ihre musikalischen Fähigkeiten.

Den nächsten Teil des Vorspielnachmittags gestalteten die Spieler der Blechblasinstrumente wie Tenorhörner, Horn und Trompeten.