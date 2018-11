Rosenfeld Jugendliche gehen auf den Spuren Jesu

Die rund 170 Besucher wurden in das Thema "Follow – Nachfolge" mit hineingenommen. Die JuGo-Band gestaltete den Gottesdienst musikalisch. Neben Kirchenliederklassikern wie "Wer nur den lieben Gott lässt walten" wurden auch hauptsächlich neue Lobpreislieder wie "Mutig komm ich vor den Thron" und "Lighthouse" gesungen. Ein Moderatorenduo führte durch den Gottesdienst und stellte die Spendenprojekte vor. Als kurzes Anspiel wurde die Lazarusgeschichte aus dem Johannesevangelium von einigen der Jugendlichen nachgespielt.

In der Predigt nahm Marius Haile auf die Auferweckungsgeschichte des Lazarus Bezug. Er regte die Besucher dazu an, nachzudenken, welche Person oder auch welchen Bereich sie in ihrem Leben schon für "tot" erklärt hätten, und ermutigte sie, daran zu glauben, dass Jesus auch längst "tot geglaubte" Dinge wieder zum Leben erwecken könne.

Mit einem Vergleich von Nachfolge und Fußball erklärte Haile den Unterschied zwischen passivem Zuschauer und aktivem Spieler. Ein Fußballspieler, der selbst spiele, kenne die Taktik des Trainers, und auch ein Mensch, der Jesus nachfolge, kenne dessen Taktik. Nur wer sie kenne, könne auch aktiv werden in der Welt und sich selbst überlegen, wie er persöhnlich mit Hilfe der Taktik von Jesus etwas mit seinem Leben bewirke.