Rosenfeld "Jingle Bells" und "Nessun Dorma"

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Den Start in das Konzertprogramm übernahmen die Jüngsten im Verein mit den Blockflöten. Julia Bisinger und Ulrike Stehle bilden diese Mädchen und Jungen aus, die "Jingle Bells" und "Deck the Halls" aufführten.

Den zweiten Konzertteil übernahm die Vorstufenkapelle. In dieser kommen alle Jungmusiker zusammen, die erst vor kurzer Zeit ihre Instrumentenausbildung aufgenommen haben. Unter der Leitung von Nico Brucklacher wurden "Rock my Soul" und die Filmmusik aus "Beauty and the Beast" vorgetragen.

Auf eine große Anzahl von Jungmusikern baut der Leiter der Jugendkapelle "Young Harmonie", Michael Blocher. Die fortgeschrittenen Jungmusiker spielten "Suite from Symphonie Fantastique" von Hector Berlioz und "Spirits" von den Strumbellas.