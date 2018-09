Einen gemeinsamen Ausflug haben die Jahrgänger des Jahrgangs 1943 mit Partnern aus Gruol und Heiligenzimmern unternommen. Die Busfahrt führte über Sigmaringen und Ravensburg nach Friedrichshafen. Um 10.40 Uhr hieß es "Schiff ahoi" über den Bodensee nach Romanshorn in die Schweiz. Von dort aus ging es weiter mit dem Bus nach Dornbirn/Österreich. Mit einer Gondelfahrt ging es auf den Dornbirner Hausberg, den Karren (976 Meter) zum Mittagessen in dem kühn über den Abgrund gebauten Panoramarestaurant. Mit dem Abendessen im Hotel-Gasthof zum Sternen in Benzingen ließ man diesen Ausflug ausklingen. Foto: Schellhammer