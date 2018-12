Rosenfeld Jahressplitter Rosenfeld

Nach 28 Jahren als Mesnerin in der Rosenfelder Stadtkirche geht Siglinde Ruoff in den Ruhestand.

Die erste öffentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge in Rosenfeld wird im Mai am Fruchtkasten in Betrieb genommen.

Eine neue Technik baut die Lehner-Brauerei in ihr Sudhaus ein. Damit kann man kleinere Mengen an Spezialbieren herstellen.

Premiere für "Summer Cube": Electro, Deep House und Hip-Hop ertönen beim ersten Musikfestival auf dem Sportgelände.

Pfarrerin Christine von Wagner verlässt nach zehn Jahren mit ihrer Familie das Täbinger Pfarrhaus und tritt eine neue Stelle in Maulbronn an.

Alwine Urbanietz, Rektorin der Grundschule Leidringen, geht in den Ruhestand.

Freie Fahrt zwischen Brittheim und Bochingen: Nach langen Bauarbeiten wird die gesperrte Landesstraße 415 wieder freigegeben. Eine abgerutschte Böschung ist mit hohem technischen Aufwand stabilisiert.

Ein Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz wird im August ausgelöst, als bei Täbingen ein Gleitschirmflieger vermisst wird.

Der Verein zur Förderung Rosenfelds lässt nach jahrelangem Warten auf Geldmittel den Zwingerturm restaurieren.

Das Leidringer Kriegerdenkmal saniert der Bickelsberger Steinmetz Christian Verhoeven.

Zum 25. Mal steigt auf der Rosenfelder Tennisanlage der Sparkassen-Teamcup.

Die Rosenfelder Theatertage finden im September im Rathaus, im Alten Spital und im Künstlerhaus Nadj & Rabsch statt.

Mit einem Konzert, einem Festabend und einem Gottesdienst feiert der Posaunenchor Kleiner Heuberg sein 50-jähriges Bestehen.

Seit 20 Jahren besteht der Rosenfelder Künstlerstammtisch und organisiert eine Ausstellung zu seinem Jubiläum.