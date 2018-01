Rosenfeld Jahr mit Festen und einem Todesfall

Am 2. Dezember ist der langjährige Kirchengemeinderatsvorsitzende Willi Sautter im Alter von 67 Jahren verstorben, berichtete der Täbinger Ortsvorsteher. Verantwortungsvoll mit hohem Energie- und Zeitaufwand habe sich Willi Sautter für die gesamte Gemeinde eingesetzt. Zeugnisse seines Wirkens seien unter anderen das evangelische Gemeindehaus und der renovierte Kirchturm.

Glück im Unglück hatte, so Sautter, eine Familie in einem Gebäude in der Werrenstraße, als am 4. Dezember eine brennende Kerze ein Schlafzimmer in Brand gesetzt hat. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, habe die 58-jährige Hausbewohnerin Verletzungen erlitten. Durch schnellen Einsatz der Feuerwehr sei ein größeres Brandausmaß verhindert worden.

Im Jahr 2017 haben sich die Ortschaftsräte laut Sautter mit dem Antrag auf Umsetzung eines Naturkindergartens, der mehrheitlich abgelehnt worden ist, befasst. Außerdem standen die Gebietsaufteilung von Pflegeflächen, Bauplatzanfragen, Grundstückserwerbe im vorgesehenen Schuppengebiet, Anfragen zum Waldwegebau und zum Gewerbegebiet auf der Tagesordnung.

Der Umbau der Mehrzweckhalle, die Erneuerung der Stützmauer in der Bergstraße und die Renaturierung der Erddeponie "Bogen" sind laut Sautter 2017 nicht durchgeführt worden. Einen Einwohner weniger als 2016, nämlich 506, hatte Täbingen zum Jahresende, davon 260 Männer und 246 Frauen. Die Statistik nennt Zuzüge von 15 (Vorjahr 21) Personen, 16 (24) Wegzüge, eine Geburt, zwei (elf) Sterbefälle und die Eheschließung eines Paares aus Täbingen in Rosenfeld.