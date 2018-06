Zahlreiche Wanderlustige aus Isingen sind dem Aufruf zum "Wandern in der Heimat" gefolgt. In Fahrgemeinschaften ging es von Isingen nach Hausen im Tal. Dort trennten sich die Wege. Die Familien mit Kindern nahmen den Spielplatz in Beschlag. Anschließend machten sie sich auf den Weg nach Neidingen zum Grillplatz. Dort traf man sich mit der Wandergruppe, welche den Aussichtsturm und das Schloss Hausen erkundete, ehe es nach Neidingen über den Fall ging. Das gemeinsame Grillen war notwendig, um nochmals Energie für den Weg zur "Neumühle" zu sammeln. Dort wurde eingekehrt, ehe es auf den Rückweg nach Hausen ging. Foto: Lehmann