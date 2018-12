Rosenfeld Isingen wird zum Weihnachtsdorf

Rosenfeld-Isingen.Für das Ehepaar Ursula und Antonios Samanidis ist die Weihnachtsbeleuchtung eine Berufung und Lebensphilosophie seit vielen Jahren. Was klein angefangen hat, ist jetzt zu einem großen künstlerischen Werk geworden. Seit acht Jahren wachsen die vielen Beleuchtungen, großes Engagement und Ideen werden aufgebracht. Gemeinsam mit dem Nachbar Oliver Vogt wurde eine beeindruckende Weihnachtsatmosphäre geschaffen.

Was da alles zu sehen ist, kann der Betrachter erst nach dem genauen Hinsehen aufnehmen. Zu finden sind Rentiere, Eisbären, Pinguine, Nikoläuse, mehrere Schlitten, eine Weihnachtswerkstatt mit Wichtelgeschenken und sogar eine Eishöhle. Außerdem zieren viele Weihnachtsbäume und Gebäudebeleuchtungen das ganze Areal. "Damit es nicht kitschig und zu modern wird", so das Ehepaar, "haben wir auf blinkende Lichter oder Farben verzichtet".

Nicht ganz einfach sei es, so der rüstige Rentner, die Figuren zu beziehen. Er stöbert dazu im Internet oder in Baumärkten. Für Familie Samanidis ist es schön zu beobachten, wenn ständig Besucher am Gartenzaun stehen, um die Weihnachtsbeleuchtung zu bewundern. Oft gebe es stahlendende Kinderaugen, so Antonios Samanidis. Wenn es regnet, dann fahren die Besucher mehrmals mit dem Auto vorbei. Die Nachbarn stört der große Besucherandrang nicht. Gerne helfen sie der Familie Samanidis. Landwirt Erich Frommer leiht seinen Schlepper mit Hebebühne für den Aufbau aus. Die Nachbarn in der Kirchstraße unterstützen auch diese Umwandlung von den Häusern in ein Lichtermeer und stellen sogar eigene Grundstücke zur Verfügung.