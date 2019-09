Rosenfeld Imkerverband startet "Bienen-Begehren"

Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies laut Stadtverwaltung im Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung von Unterschriften tun. Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, 24. September, beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, also bis Montag, 23. März, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens einzutragen.