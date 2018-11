Rosenfeld Ihre Poesie steckt voller Freude und Traurigkeit zugleich

Mascha Kaléko, 1907 als Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter geboren, veröffentlichte mit 22 ihre ersten Gedichte, in denen sich die Welt der "kleinen Leute" und die Berliner Atmosphäre in dieser Zeit widerspiegeln. Es ist eine eingängige, immer leicht ironisch-witzige Poesie, für jeden verständlich, da sie von Alltäglichem und "Allzumenschlichem" erzählt: vom Leben, der Liebe, von Einsamkeit, Abschied, von Sehnsucht und von Traurigkeit, aber dennoch auch sozialkritisch und politisch ist. Für manchen begeisterten Leser war sie das weibliche Pendant zu Joachim Ringelnatz oder Erich Kästner.

Der Verleger Ernst Rowohlt wurde auf Mascha Kaléko aufmerksam; 1933 erschien "Das lyrische Stenogrammheft. Verse aus dem Alltag" und zwei Jahre später "Kleines Lesebuch für Große. Gereimtes und Ungereimtes".

Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs emigrierte sie mit ihrem zweiten Ehemann und gemeinsamen Sohn in die Vereinigten Staaten von Amerika, später nach Jerusalem. Die in dieser Zeit entstandenen Gedichten sind geprägt von Einsamkeit, Heimatlosigkeit und besonders vom frühen Tod ihres Sohns. Sie selber kehrte 1974 nochmals nach Berlin zurück und starb 1975 in Zürich, wo sie auch beerdigt ist.