Rosenfeld Hoher Einsatz für den Verein

Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Ulrike Klaiber und Jochen Ruoff geehrt und erhielten die Vereinsehrennadel in Silber. Klaiber war drei Jahre lang Schriftführerin und fünf Jahre stellvertretende Vorsitzende. Ruoff war für drei Jahre Schriftführer des Fördervereins und ist bei der Organisation sämtlicher Arbeitseinsätze mit von der Partie. Seit 30 Jahren sind Heike Schmid und Holger Rau aktiv bei den Trachtlern. Sie wurden deshalb zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten die Ehrennadel in Gold. Schmid war von 1994 bis 2009 Schriftführerin. Rau half im Festausschuss für das Jubiläumsfest 2016 mit.

Für 40-jährige passive Mitgliedschaft wurden Edeltraud Firmenich, Winfried Riedlinger und Kurt Göhring ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die höchsten Ehrungen erhielten Brigitte Bukenberger und Monika Eberhart. Beide sind seit 40 Jahren aktiv im Verein. Bukenberger engagiert sich in der Trachtenpflege und war zudem etliche Jahre für das Heimatmuseum und in der Jugendleitung tätig. Eberhart war ebenfalls in der Trachtenpflege tätig, zehn Jahre lang in der Jugendarbeit engagiert, von 2012 bis 2018 Vorsitzende der Trachtengruppe und ist seit 2007 die Tanzleiterin der Aktivengruppe.