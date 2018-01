Rosenfeld Hermann Sautter führt ins Jubiläumsjahr 2019

Einen Überschuss vermeldete Kassier Martin Völkle. Ihm wurde eine saubere Kassenführung von Lothar Sautter und Kurt Schatz bescheinigt. Neue Lieder wurden einstudiert, so Dirigent Fritz Arnold anschließend. Ortsvorsteher Erhardt Sautter hob hervor, dass der Männergesangverein wieder einen großen kulturellen Beitrag geleistet habe. "Den Schwung im Verein spürt man", hielt er fest.

Für 40 Jahre aktives Singen ging ein Geschenk an Otto Huonker, für 30 Jahre an Martin Völkle, Peter Fischer, Horst Stotz und für 20 Jahre an Siegbert Huonker und Manfred Buck. Präsente für guten Probenfleiß erhielten Otto Huonker, Roland Fischer, Ewald Fischer, Achim Mohl, Kurt Schatz und Hermann Sautter.

In seinem Ausblick nannte Hermann Sautter das Theater am 24. März, den Liederabend am 3. November und der Besuch des Volksfests in Stuttgart.