Rosenfeld Helfer für Spielstadt werden gesucht

Rosenfeld. Ramona Bertsch, die im Bürgerbüro im Rathaus arbeitet und die Ferienspielstadt organisiert, muss derzeit vieles organisieren.

Die Ferienspielstadt auf dem Gelände zwischen Festhalle, Jugendhaus, Progymnasium und Schulzentrum funktioniert nicht ohne Betreuer. Bertsch sucht Freiwillige ab 14 Jahren und älter, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Stammkräfte seien dabei, die seit Jahren bei Rosapolis mitarbeiten, sagt sie, "wir freuen uns aber über jeden, der kommt". So gab es in den Vorjahren bei "Rosapolis" Kreativ-Werkstätten, einen Schönheitssalon, ein Tanzstudio, Reporterteams, die täglich aus der Spielstadt berichtet haben, Sportangebote und ein Café. Spielstellen, wo noch Helfer gebraucht werden, sind dieses Jahr die Bäckerei, das Krankenhaus, die Post, die Schreinerei, der Second-Hand-Shop, der Sportverein, der Schönheitssalon und die Küche. Unterstützung von Helfern über 18 Jahren wird noch benötigt bei Bauhof und an der Bar.

"Freuen uns über alle"