Am Volkstrauertag fanden in allen Gemeinden auf dem Kleinen Heuberg Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt. In Heiligenzimmern hielt Ortsvorsteher Rolf Kotz die Ansprache. Er erinnerte an das Ende des Erstens Weltkriegs und daran, dass die beiden Weltkriege die größten militärischen Auseinandersetzungen waren. "Das Unheil des Zweitens Weltkrieges ging bis nach Heiligenzimmern, mit dem Einzug der Franzosen im April 1945 in den Ort", so der Ortsvorsteher. Er erinnerte auch an den Mord an Simon Bisinger in Grafeneck im Jahre 1940 und den frühen Tod eines jungen Soldaten aus dem Ort, wenige Tage vor dessen 20. Geburtstag. Kotz ermunterte die Mitbürger, dass jeder seinen Beitrag zum Frieden leiste. Die Gedenkfeier und der Gottesdienst wurden vom Musikverein und vom Gesangverein musikalisch umrahmt. Die Feuerwehr übernahm beim Ehrenkranz die Ehrenwache. Die Namen von 17 Gefallenen und Vermissten aus dem Ersten sowie von 44 im Zweiten Weltkrieg gestorbenen Bürgern aus Heiligenzimmern wurden verlesen. Foto: May