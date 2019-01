Rosenfeld Haug hat die besten Karten

Bernd Haug ist der glückliche Gewinner des Binokel-Turniers des Sportvereins Täbingen. Knapp 30 Teilnehmer aus der ganzen Region hatten sich zum Turnier in der Turnhalle in Täbingen eingefunden. Zufrieden zeigte sich Vereinsvorsitzender Achim Mohl am Abend mit dem Turnierverlauf. Am Ende stand mit Bernd Haug mit 9280 Punkten der Sieger fest. Auf den zweiten Platz kam Gaby Weinmann mit 8330 Punkten, auf dem dritten Platz folgte Jürgen Keck mit 8090 Punkten.