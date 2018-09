Rosenfeld Harte Zwölf-Stunden-Tage mit 165 Ziegen

Rosenfeld-Bickelsberg. Als Kipp am 21. April zur Göschener­alp fuhr, lag noch so viel Schnee, dass ihn der Landwirt Christian Näf mit einem Pistenfahrzeug abholen musste. Zuvor hatte Kipp bereits zwei Jahre in seinem erlernten Beruf als Zimmerer im schweizerischen Davos gearbeitet gehabt.

Unter jungen Leuten in der Schweiz sei es üblich, in den Sommermonaten auf einer Alp zu helfen, sagt Kipp. Nachdem er über den Winter den ersten Teil seines Meisterkurses in Rottweil hinter sich gebracht hatte, wollte auch er das versuchen. Im Internet fand er die ausgeschriebene Stelle beim "Geissenparadies Göschener­alp", bewarb sich und wurde genommen.

Warum dort? "Weil mich die Milchverarbeitung, die ›Viecher‹ und die Berglandschaft interessiert haben", sagt der 22-Jährige: Die Göscheneralp hält 165 Geißen, aus deren Milch Käse hergestellt wird, 31 Böcke, ein paar Hühner und Schweine.