Rosenfeld Grünes Licht für Fotovoltaikanlage

Der Gemeinderat verwies dann die Angelegenheit an den Ausschuss für Technik und Umwelt, welcher am 29. Januar empfahl, dem Bebauungsplan "Dornbrunnen I, sechste Änderung" doch zuzustimmen. Klaus May äußerte nun Unverständnis, warum es überhaupt einer aufwendigen Änderung des bebauungsplans bedürfe. In dieser Angelegenheit hätten schon zahlreiche Gespräche mit dem Landratsamt stattgefunden, so Bauamtsleiter Bernhard Müller. Dies sei aber baurechtlich nicht zu umgehen.