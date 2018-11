Rosenfeld Gewerbeschau geht in dritte Runde

Rosenfeld. Rund 30 Betriebe, Vereine und Organisationen hat Projektmanagerin Jennifer Kreudler vom veranstaltenden Team Kipp aus Sulz für die Neuauflage schon gewonnen. Die Resonanz für die dritte Runde von "Rosenfeld live" 2019 sei gut: "Ganz wenige machen nicht mit", so Kreudler. Es seien aber einige neue Teilnehmer seit der Veranstaltung 2017 hinzu gekommen.

Noch können sich Firmen, Vereine und Organisationen anmelden. Das erste Organisationstreffen findet am Mittwoch, 28. November, im Sitzungssaal des Rosenfelder Rathauses statt. Dann, so Kreudler, werde auch geklärt, was die einzelnen Teilnehmer dem Publikum bieten wollen und wie das Rahmenprogramm aussieht.

Ein Schwerpunkt wird wieder im Rosenfelder Westen liegen mit dem Autohaus Holweger, wo sich auch der Schwarzwälder Bote präsentieren wird, bei Fensterbau Leopold, auf dem Gelände des Edeka-Markts oder bei der Firma Stegmüller. Mitmachen werden unter anderem auch die Lehner-Brauerei, die Firmen Blickle und Kipp-Solar sowie Sülzle Stahlpartner und Sülzle Sicherheitstechnik. "Die Fischermühle ist komplett dabei", so Kreudler: Die Firmen Helixor und Wala sowie der Imkerverband Mellifera öffnen ihre Türen; das Catering übernimmt B2.