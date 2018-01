Rosenfeld Generationswechsel und Ehrungen

Nach dem Essen nahm Geschäftsführer Wolfgang Wochner die Ehrungen vor und lobte die Tatkraft der Geehrten. Seit zehn Jahren sind Steffen Felber, Karl-Heinz Schwenk, Anita Flaiz-Schilling und Franz Mauthe in der Firma beschäftigt. Steffen Felber wurde als erfahrener Mitarbeiter in der Montage gelobt, Karl-Heinz Schwenk als bewährter Fachmann im Maschinensaal und an den CNC-Maschinen. Anita Flaiz-Schilling lobte der Geschäftsführer als Spezialistin in der Lackschleiferei und Franz Mauthe als einen hochqualifizierten Schreiner in der Sonderanfertigung. Seit 20 Jahren gehören Anke Sauer und Anton Eberhart der Firma Wochner an. Anke Sauer ist als Fachkraft in der Arbeitsvorbereitung tätig. Anton Eberhart leitet die CNC-Abteilung seit Jahren und hat sich als ausgebildeter Schreinermeister auf die CNC-Programmierung spezialisiert. An alle Jubilare gingen Urkunden der Industrie- und Handelskammer Reutlingen sowie zahlreiche Geld- und wertvolle Sachpräsente.

Nach 19 Jahren engagiertem Arbeiten in der Firma verabschiedete Wolfgang Wochner Theresia Stehle als ehemalige Fachkraft in der Lackiererei in den Ruhestand. Sein Dank galt auch dem ehemaligen langjährigen Mitarbeiter Josef Schrenk für seine täglichen Hausmeister-Tätigkeiten.

Ebenfalls erwähnte Wolfgang Wochner den seit April eingeleiteten und jetzt vollzogenen Generationswechsel und betonte, dass sich dieser durch seinen Unfall gezwungenermaßen ungewollt beschleunigt habe. Er lobte die gesamte Führungsmannschaft und besonders seinen Sohn Adrian Wochner, die diese Situation sehr gut gemeistert habe. Den Dank der Belegschaft überbrachte Frank Steiner an die beiden Geschäftsführer Wolfgang und Adrian Wochner mit deren Ehefrauen.