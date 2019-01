Rosenfeld Geld für Stadtarchiv und Vereine

Rosenfeld. Posten wie für die Ausstattung des Stadtarchivs (7300 Euro) tauchen im Plan ebenso auf wie Zuschüsse von insgesamt 40 000 Euro an die Musik- und Gesangvereine der Stadt. 3000 Euro gehen an die Volkshochschule Balingen. Personalaufwendungen in Höhe von 63 450 Euro für die Stadtbücherei und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen auch im Teilhaushalt.

Unter "Sonstige Kulturpflege" fallen Zuschüsse an Narrenvereine, Pfadfinder und Trachtengruppe sowie Geld für das Fest der Kulturen und die Veranstaltungsreihe Rosenzauber.

Von 66 000 auf 185 000 Euro steigt der städtische Anteil an den Instandhaltungskosten für Kirchtürme und deren Uhren in Bickelsberg, Brittheim, Isingen, Leidringen und Rosenfeld. Zuwendungen gehen unter anderem an die VdK-Ortsvereine Rosenfeld, Täbingen und Gruol-Heiligenzimmern, das Frauenhaus und den Sozialen Förderverein Kleiner Heuberg.