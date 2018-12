Rosenfeld Geld für Bildung und Infrastruktur

Der Finanzhaushalt stellt in einem doppischen Haushaltsplan die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahrs dar. Er gleicht damit dem kameralistischen Haushaltsplan. In Rosenfeld bestehen darin für 2019 beinahe 6,4 Millionen Euro Finanzierungsbedarf. Das städtische Personal macht bei den laufenden Kosten traditionell einen großen Betrag aus. Diese liegen in Rosenfeld 2019 voraussichtlich bei mehr als vier Millionen Euro.