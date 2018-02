Rosenfeld Gebrauchtes für Kinder zu haben

Die angebotenen Artikel werden übersichtlich nach Größe sortiert zum Kauf angeboten. Warenannahme ist am Freitag, 16. März, von 15 bis 18 Uhr. Bei Anlieferung nicht im Voraus ausgezeichneter Ware werden maximal 25 Artikel angenommen.

Während der Veranstaltung werden Getränke sowie Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen, angeboten. Der Erlös der Veranstaltung ist wie in den Vorjahren für einen gemeinnützigen sowie sozialen Zweck bestimmt.

Stammblätter für den Verkauf können am Mittwoch, 28. Februar, von 18 bis 19 Uhr im Jugendhaus Rosenfeld abgeholt werden oder per E-Mail an info@kinderboerse-rosen feld.de bestellt werden.