Rosenfeld Gaskonzession auf dem Ratstisch

Energieversorgungsunternehmen schließen Konzessionsverträge mit Gemeinden, um gegen Entgelt öffentliche Verkehrswege für den Bau von Leitungen für Strom oder Gas benutzen zu können. Ein Konzessionsvertrag wird laut Stadtverwaltung für den Bau und Betrieb von Netzen geschlossen, die der allgemeinen Versorgung dienen.

Hingewiesen wird darauf, dass laut Energiewirtschaftsgesetz vor dem Abschluss eines solchen Vertrags ein transparentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren stattfinden muss, in dem ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern möglich ist.

Die Kommune muss dieses Verfahren im elektronischen Bundesanzeiger bekannt machen. Wenn innerhalb der in der Bekanntmachung festgesetzten Frist von drei Monaten nur eine Interessensbekundung eines Unternehmens eingeht, kann die Gemeinde den Vertrag mit diesem abschließen. Gehen mehrere Angebote ein, ist ein Auswahlverfahren notwendig, in dem die Offerten nach festgesetzten Kriterien bewertet werden. Diese müssen den Anbietern mitgeteilt werden. In der Regel ist laut Stadtverwaltung für das Verfahren eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei notwendig.