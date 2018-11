Rosenfeld Ganztagsbetreuung ist stärker gefragt

Rosenfeld. Derzeit gibt es nach ihren Angaben in den meisten Einrichtungen noch genügend Plätze, aber mit der Einschränkung, dass für zweijährige Kinder in altersgemischten Gruppen rechnerisch zwei Plätze benötigt werden. Auch verringere sich für jedes Kind in Ganztagsbetreuung die Gruppengröße. Diese Form gibt es derzeit in der Kita Regenbogen, Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit von mindestens sechs Stunden auch im Eilers-Kindergarten, in der Natur-Kita Sonnenwinkel in Isingen und im evangelischen Johann-Georg-Blocher-Kindergarten in Leidringen. Kinder ab zwei Jahren werden in altersgemischten Gruppen in der Eilers-Kita, dem katholischen Kindergarten St. Patricius in Heiligenzimmern, in Leidringen und der Kita Purzelzwerge in Täbingen aufgenommen.

Schaut man sich die voraussichtliche Belegung zum 31. Juli 2019 an, so ergibt sich laut Alf eine volle Belegung in der Kita Regenbogen in beiden Bereichen: für Kinder bis drei Jahren und von drei bis sechs Jahren. In Heiligenzimmern übersteigt die Zahl der angemeldeten Kinder die Kapazität. Deshalb wird dort eine Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und Altersmischung ab zwei Jahren eingerichtet. Die Amtsleiterin rechnet für die Natur-Kita Isingen mit einer Vollbelegung mit 20 Kindern im nächsten Jahr. Ausgebucht wird dann auch der Leidringer Kindergarten sein.

Nach Angaben von Alf steigt die Nachfrage nach Plätzen in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten und sinkt für Regelgruppen. Denn eine Unterbringung von Kindern in einer Gruppe mit vier Stunden Öffnungszeit lasse sich, so Alf, nicht mit Berufstätigkeit vereinbaren.Der Bedarf an Kindergartenplätzen wird laut Alf für die Kernstadt bis 2021 auf gleichem Niveau bleiben – auf Basis des Melderegisters und ohne Zu- oder Wegzüge. Ebenso sieht die Tabelle für Isingen aus, während der Bedarf für Leidringen steigen wird.