Rosenfeld "Für wenig Geld bekommt man viel"

Dank zahlreicher Geld- und Sachspenden sowie der Hilfe des Sozialkaufhauses Zollern­alb kann die Familie inzwischen wieder nach vorne sehen. Es war in der Nacht auf den 26. Oktober, als gegen 0.55 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr einging, in der Paradiesstraße in Leidringen stehe ein Wohnhaus in Flammen.

"Für uns ging alles unheimlich schnell: Kaum hatten wir es aus dem brennenden Haus geschafft, wurden wir auch schon in die umliegenden Krankenhäuser gebracht", erinnert sich Claudia Müller. Das Ehepaar lebte zu diesem Zeitpunkt zusammen mit ihrem Sohn und Enkel in dem alten Bauernhaus. Der Brand brach vermutlich in der Scheune aus, in der zwei Schafe und drei Katzen in den Flammen umkamen. "Wie das Feuer entstand, weiß man bis heute nicht", erzählt Bonaventura Müller.

Alles verloren