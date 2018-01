Rosenfeld Frohsinn und Narretei ganz in eigener Sache

Danach traten mehrere Zunftmitglieder als Spontanschauspieler im Märchen "Aschenputtel und der charmante Prinz" auf. Das Publikum bog sich vor Lachen, wenn Aschenputtel Sebbe den Prinzen mit seinem "OK" bezirzte. Im Anschluss daran erinnerte Gründungszunftmeister Horst Bisinger an den Werdegang der Narrenzunft, die seit 1986 als eingetragener Verein existiert. Tatkräftig unterstützt wurde er mit den Narrenrufen des langjährigen Zunftmeisters Mario Dettling.

Figur nach Necknamen

1984 hatten sich drei Kameraden – Michael Bisinger, Horst Bisinger und Roland Mayer – dazu entschlossen, eine neue Narrenfigur basierend auf dem Necknamen der Heiligenzimmerner, dem Harzklumpen, zu schaffen. Eine Suche nach alten Masken und Kostümen des Fenässles war erfolglos geblieben. So erschuf man eine Figur nach Art des Waldmenschen mit gutmütiger bärtiger Holzmaske. Die Nase als Aststumpf, Fichtenzapfen als Brauen, weißes Fuhrmannshemd und braune Leinenhose, braunes Schaffell auf dem Rücken und weiße Gamaschen an Händen und Füßen vervollständigten das neue Häs. Mit grobem Holzstock und feinen Glockengeschirr macht der Harzklumpen auf sich aufmerksam.

Auf Drängen älterer Bewohner wurde die Traditionsfigur des Fenässles dann schließlich aus der Taufe gehoben, anfangs noch mit einer Barockmaske, danach mit einer Maske, die ein höhnisch lachendes Männergesicht zeigt.

Üblicherweise wurden alte Anzüge mit Stoffplätzle besetzt. Auf dem Kopf trug man ein Hütchen, wie es auch bei den Haigerlocher Narren zu sehen ist. In diesem steckten Trockenblumen als Frühlingsvorboten, Fasanenfedern der Narrenweisheit und Scheine der inflationären Reichsmarkwährung. Heute trägt das Fenässle, wie auch in anderen Zünften üblich, ein buntes Plätzlehäs. Neben der typischen Saubloder werden Staubwedel oder Streckscheren mitgeführt. Eine Besonderheit ist eine Gruppe mit Karbatschen.

Meilensteine in der Zunftgeschichte sind 1988 die Eingliederung der Tanzgarde, die bereits seit 1982 beim Sportverein existierte, und die Aufnahme der Horgahexa-Gruppe, die sich 1987 gegründet hatte. Die Horgahexen nehmen in ihrem Namen Bezug auf auf den alten Ortsnamen Zimbern im Horgun, was im Mittelhochdeutschen soviel wie sumpfig, nass, bedeutet. Der grobe grüne Rock soll an die Schilfgräser der Niederung erinnern.

Die Aufnahme der beiden Gruppen war damals von hitzigen Diskussionen begleitet. Horst Bisinger erinnerte aber daran, dass eben diese Gruppen die Zunft immer wieder mit Nachwuchs und neuen Ideen bereichern und verjüngen.

Nach dieser Brauchtumseinlage ging es weiter mit Musik und Tanz, ein weitere Auftritt der Guggi um Mitternacht beendete den rundum gelungenen bunten Abend.