Rosenfeld Freundschaft bei leckerem Essen gestärkt

Rosenfeld. Die Aktion stand unter dem Motto "Was uns der Herbst gibt und was wir daraus machen". Denn Pfadfinden steht laut VCP für Naturverbundenheit – so konnten die Kinder lernen, was saisonale, regionale Produkte bieten können und wie Leckereien daraus zubereitet werden. Diese Erzeugnisse, ergänzt mit einer Spende des Backhauses Mahl und vielen Beigaben der Teilnehmenden, bildeten die Basis für einen Brunch im alten Schulhaus in Isingen.

Dazu wurden explizit alle Asylbewerber und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Isingen sowie sozial engagierte Mitarbeitende der Gemeinde eingeladen, um sich gemeinsam beim Essen auszutauschen.

Aus aktuellen Anlässen wollten die Pfadfinder Rosenfelds ein Zeichen dafür setzen, dass kein Platz für Hass und Ausgrenzung ist, sondern sie eine offene und vielfältige Gesellschaft begrüßen. Durch intensive Gespräche riefen sie sich ins Bewusstsein, dass alle, egal wie alt sie sind, woher sie kommen und welcher Kultur sie angehören, im Kern genau gleich seien und einfach nur nach einem zufriedenen, friedlichen Leben strebten.