Rosenfeld "Freiheit, Abenteuer und Solidarität"

Eines der Hauptprinzipien der Pfadfinder lautet "learning by doing", also Lernen durch Tun. Anstelle von Theorie zählen das Ausprobieren und Eigenerfahrung. Pfadfinden ist mit Abenteuer verbunden und damit, in Gemeinschaft etwas zu erleben. Neue Wege werden entdeckt, Gewohnheiten überprüft und solidarisches Handeln wird gefördert.

Den VCP Rosenfeld gibt es seit 1980. Seither finden wöchentlich Gruppenstunden statt, bei denen sich die Sippen treffen, die dem Alter der Mitglieder entsprechend Aktivitäten anbieten. Am Fuße des Plettenbergs hat der VCP seine Hütte, die von den Sippen auch für Wochenendausflüge genutzt wird.

Die Koordination der Stammesarbeit übernimmt der Stammesrat, der alle zwei Jahre gewählt wird und derzeit aus Anna Eger, Jannik Zeiler, Julia Sieber, Meike Bihr und Jana Schneider besteht. Aber auch allen anderen wird Raum geboten, sich zu engagieren, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Die Aktionen sind sehr vielseitig, denn es steht jedem Stamm offen, was er in sein Programm aufnehmen möchte.

Zu den Höhepunkten zählen die Zeltlager. So findet alle vier Jahre ein Bundeslager statt, an dem alle Pfadfinder des VCPs zusammenkommen. Dabei entsteht eine Jurtenstadt. Jedes Lager steht unter einem eigenen Motto, um das sich Lagergeschichte und -aktivitäten drehen. Ob als Piraten, als Gallier oder Ritter der Tafelrunde bei König Artus: die Pfadis haben schon einiges erlebt.

Auch international ist der VCP Rosenfeld gut aufgestellt. So finden Pfadfinderlager auch im Ausland statt. Viele Jahre stand der VCP Rosenfeld in Kontakt mit Pfadfindern aus Israel. Des Weiteren fand im Sommer eine Begegnung in Simbabwe statt mit den Pfadfindern, die im Jahr davor in Rosenfeld zu Besuch waren.

Wie sehen das die Rosenfelder Pfadis? Besonders der weltweite Zusammenhalt ist etwas, das Alina Schlotter besonders schätzt: "Ich liebe es, dass ich, egal wo ich auf der Welt unterwegs bin, weiß: Ich kann überall auf Pfadfinder treffen." Das Pfadfinden sei voller Vielfältigkeit und besonderer Momente. Meike Bihr strahlt, als sie von ihrem schönsten Pfadimoment erzählt: "Das war, als ich auf dem Aufnahmewochenende das Halstuch bekommen habe, weil ich dann wusste, dass ich jetzt voll dabei bin." Pfadfinden bedeute nicht nur "mega viel Spaß", sondern auch eine wunderbare Gemeinschaft, mit der man viel erleben könne. Jana Schneiders schwärmt davon, dass sie bei einem Pfadfinderlager unter freiem Himmel geschlafen, das Zwitschern der Vögel gehört und die Sonne in ihr Gesicht geschienen hat: "Ich habe gedacht, ach ist das Leben schön". Rafael Essig beschreibt Pfadfinden als "Zusammenhalt, glücklich mit wenig zu sein, Auszeit vom Alltag und Gemeinschaft".

Wer Lust hat, Teil der Pfadfinderbewegung zu werden, kann eine E-Mail an stammesrat@vcprosenfeld.de senden. Es gibt wöchentliche Gruppenstunden für Viert- bis Elfklässler – und am 10. November eben den Stammesabend des VCP Rosenfeld, bei dem es heißt: "Neue Pfadis sind bei uns immer willkommen."