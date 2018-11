Rosenfeld Förderverein Progymnasium blickt auf 30 Jahre zurück

Nach den musikalischen Willkommensgrüßen vom Chor der Schule unter der Leitung von Susanna Dartyan-Fuchs mit dem Stück "Every­body Needs Somebody" hieß die amtierende Vereinsvorsitzende Andrea Maaß die Gäste willkommen. Der Dank galt vor allem ihrer direkten Vorgängerin Jutta Holweger-Hölle sowie den bisherigen Vereinsvorsitzenden Hans Kuret und Ernst Schatz. In 30 Jahren wurden laut Maaß beinahe 100 000 Euro erwirtschaftet und der Schule für unterschiedliche Zwecke bereitgestellt. Viele Anschaffungen seien mit Vereinsmitteln vorgenommen und einige Schulveranstaltungen gesponsert worden.

An mehreren Pinnwänden waren Episoden aus der Vereinsgeschichte festgehalten. Dankesworte richtete Schulleiter Christian Breithaupt an den Förderverein: "Der Verein tut der Schule gut." Auf 467 Jahren könne das heutige Progymnasium zurückblicken, dessen familiärer Charakter ein Markenzeichen sei. Dank des Fördervereins sei vor kurzem eine Sitzgelegenheit angeschafft worden. Unvergessen sei der Funkkontakt mit der ISS. "Dank der Pflege und Hege durch den Verein kann die tolle, kleine und nette Schule gut arbeiten und auf ein breites Einzugsgebiet bauen", so der Schulleiter.

Mit je einer Rose bedankte sich Christian Breithaupt bei allen Vorstandsmitgliedern. Überreicht wurde das Blumengeschenk an Peter Hilt, Andre Fritz, Elke Rauch, Volker Seibel, Dorothee Kadelbach und Undine Ingenpaß. Gelobt wurde auch die gute Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und der Vorsitzenden Doreen John.