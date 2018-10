Rosenfeld Förderverein finanziert Geräte

Die Vorsitzende Eva Schatz und Schriftführerin Ellen Lehmann informierten über die Ereignisse des vergangenen Schuljahres, an dessen Ende die Verabschiedung der langjährigen Schulleiterin Alwine Urbanietz in den Ruhestand stand. Diese wurde mit einem Schulfest und einem sehr erfolgreichen Spendenlauf gefeiert. Der Erlös des Spendenlaufs ging zur Hälfte an den Verein "Kinder brauchen Frieden", und mit der anderen Hälfte wurden bereits verschiedene Anschaffungen für die Grundschule getätigt. Weitere sind noch in der Planung.

Für den ersten Schwerpunkt der Schule, Ernährung und Gesundheit, hat der Förderverein laut Schatz verschiedene Utensilien und Gerätschaften zur Küchenausstattung angeschafft. Er finanzierte für den zweiten Schwerpunkt, Experimente, für die Lernwerkstatt eine Dampfmaschine und ein Tellurium, eine Planetenmaschine zur Veranschaulichung der Bewegungen von Erde und Mond. Es sollen auch noch Solarexperimentierkästen angeschafft werden. Der neue Schulleiter, Markus Kretzler, berät derzeit mit dem Lehrerkollegium noch über die Umgestaltung des Pausenhofs.

Kassiererin Barbara Ruof verlas eine überaus positive Bilanz und wurde von Kassenprüfer Michael Sikora auch im Namen von Margrit Ruf für ihre tadellose Buchführung gelobt.