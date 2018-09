Rosenfeld Fischermühle Treffpunkt für 200 Experten

"Wir wollen und können die Lebensqualität unserer onkologischen Patienten verbessern", fasste Gary Deng, einer der beiden Schirmherren der Veranstaltung, die Ergebnisse der Vorträge und Workshops zusammen. Der Präsident der US-Gesellschaft für Integrative Onkologie arbeitet und forscht am Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC, New York). Das Konzept der integrativen Onkologie wird dort schon seit fast 20 Jahren praktiziert. Als Vorreiter des integrativen Ansatzes bieten die USA mittlerweile in fast jeder zweiten onkologischen Klinik Therapiemöglichkeiten der integrativen Medizin an.

Der Kongress zeigte, dass die Therapiekonzepte der integrativen Onkologie weltweit immer mehr Verbreitung und Anerkennung erfahren, da sie dem Bedarf von Patienten und Ärzten entsprächen: Integrative Onkologie sei patienten-orientiert und ziele darauf ab, den Heilungsprozess nachhaltig zu unterstützen und die Lebensqualität der Patienten über den gesamten Behandlungszeitraum zu verbessern.

Dabei werden konventionelle Therapien (wie Operationen, Chemo- oder Strahlentherapie) mit Verfahren aus der komplementären Medizin kombiniert.