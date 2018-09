Rosenfeld. Wegen "unklarer Rauchentwicklung" ist am Dienstag um 6.39 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Drei Fahrzeuge der Abteilungen Rosenfeld und Bickelsberg rückten in die Weingärtenstraße aus. Der Grund des Einsatzes war eine Verpuffung in einem Ölofen. Großer Schaden entstand nicht. Zwei Menschen wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.