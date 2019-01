Rosenfeld Feuerwehr ist 2018 vielfach gefordert

Rosenfeld. 622 Einsatzstunden kamen bei 26 Einsätzen zusammen. Abteilungskommandant Edgar Bukenberger berichtete im Feuerwehrhaus weiter, dass die Abteilung derzeit 37 Aktive zählt. Weitere acht Kollegen leisten einen Doppeldienst und zehn Mann sind in der Altersabteilung.

Viel bewege sich auch in der Jugendfeuerwehr. Dort sind zwölf Kinder und sieben Jugendliche in Ausbildung. Um den Feuerwehrnachwuchs kümmern sich Thomas Traub, Fritz Walter Stoll, Christoph Otto, Christian Ruoff, Ingo Fuoß junior und senior sowie Lukas Fuoß.

Insgesamt hatten die Rosenfelder Wehrleute 47 Termine. Darunter befanden sich die Brandschutzerziehung in den Schulen oder ein Besuch der Atemschutzstrecke in Sulz. Die Kameraden besuchten viele Lehrgänge und übten auch im Atemschutzcontainer in Brittheim.