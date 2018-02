Rosenfeld Fest nach Ende der Bauarbeiten

Nun wird die Fertigstellung der Halle am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, gefeiert. Eine Eröffnungsfeier für geladene Gäste beginnt am Samstag um 18 Uhr. Der Ablauf umfasst Beiträge des Posaunenchors Isingen unter Leitung von Rolf Benzing, des Männerchors Isingen mit dem Männerchor Leidringen, dirigiert von Peter Bantle, Grußworte sowie ein Programm der Isinger Dorf- und Vereinsgemeinschaft.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag können dann alle die Halle und ihre Nebenräume besichtigen. Ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Posaunenchor Isingen beginnt um 10 Uhr. Danach wird Mittagessen angeboten, bevor ab 14 Uhr ein Auftritt der Grundschule Heiligenzimmern-Isingen auf dem Programm steht. Von 14.30 Uhr an sorgt die Stadtkapelle Rosenfeld für Unterhaltung. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Die Isinger Dorf- und Vereinsgemeinschaft bewirtet die Gäste.