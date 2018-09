Rosenfeld Fest findet an neuem Termin statt

Für Anita Greule ist klar: Bei solchen Warnungen vor Unwetter wie am vergangenen Wochenende gehe es nicht in den Wald. Die Freiluftsaison der Isinger Natur-Kita endet am 31. Oktober. Ab November werden sich dann Kinder und Erzieherinnen wieder mehr im Gebäude aufhalten. "Auf jeden Fall werden wir viel draußen sein", verspricht die Leiterin: Die Kinder der Natur-Kita werden nach ihren Angaben ungeduldig, wenn sie zu lange in geschlossenen Räumen bleiben müssen.