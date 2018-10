Rosenfeld Fenster gehen auf

Die Idee ist, dass die Täbinger ein Fenster ihres Hauses oder im Pfarrsaal adventlich schmücken – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bis zum Termin wird es dann mit Tonkarton, Rollladen oder Fensterladen geschlossen gehalten. An dem bestimmten Tag öffnet sich dann das Fenster für die restliche Adventszeit. Es soll dieses Jahr Fenster geben, an denen die Täbinger jeweils ab 18 Uhr miteinander singen und eine Geschichte hören ("laute" Fenster), aber auch solche, die sich "still und leise" ohne Treffen öffnen und ihren Zauber beim Spaziergang durchs Dorf entfalten.

Um die Termine abzusprechen, findet am Mittwoch, 14. November, 20 Uhr, im Pfarrsaal im Pfarrhaus ein Vorbereitungsabend statt. Dort gibt es Anregungen für die Gestaltung der Fenster, Gedichte, Geschichten und weitere Infos.

Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, aber trotzdem mitmachen will oder im Vorfeld Fragen hat, kann sich an Susanne Reckling, Telefon 07427/73 89, wenden.