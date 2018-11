Rosenfeld Familie Fischer blickt auf eine Historie von 500 Jahren zurück

Im wesentlichen wurden drei Verästelungen in Augenschein genommen. Zurück geht alles auf die Fischermühle im Bubenhofer Tal. Heute sind Nachkommen in Rosenfeld, Täbingen, in der Schweiz wie auch in anderen Städten wie Reutlingen und Tuttlingen zu finden. Bürgermeister Thomas Miller freute sich bei seinem Grußwort, dass das Treffen in Rosenfeld stattfinde. "Familiengeschichte und die Ortsgeschichte gehören zusammen", so der Bürgermeister. Großen Respekte zollte er Horst Peter Öhler, welcher die Familiengeschichte erforscht hatte. Ebenfalls lobte Täbingens Ortsvorsteher Erhardt Sautter die umfangreiche Arbeit in der Erforschung der Familiengeschichte.

Sieben Jahre lang hat Öhler in Archiven nach Dokumenten geforscht, die bis in das 16. Jahrhundert zurückgehen. Jakob Fischer zog vermutlich im späten 19. Jahrhundert in die Schweiz. Der Schuhmacher hatte vermutlich in Rosenfeld, wo damals in der Stadt 1000 Einwohner gezählt wurden, nicht genügend Arbeit gefunden. Die umfangreichen Verwandtschaftsbeziehungen erläuterte Rudolf Widmer, der in der Schweiz lebt, wobei der Name Fischer in Baden-Württemberg am fünfhäufigsten vorkomme.

Die Nachforschungen von Horst Peter Öhler ergaben, dass die heutige Lehnerbrauerei als Fischerbrauerei einst ebenfalls zur großen Familie gehörte. Erläutert wurde auch, wie die Fischers nach Täbingen gelangten und die dortige Fischersmühle betrieben. Der Ursprung lag aber in der Fischermühle im Bubenhofer Tal, welche zu Beginn von Matthias Fischer betrieben wurde.