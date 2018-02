Rosenfeld Facelift für Pflegewohnhaus

Nach neuen Vorgaben an Pflegeeinrichtungen ist die Unterbringung in Doppelzimmern künftig nicht mehr erlaubt. Außerdem muss jede Wohngruppe einen eigenen Ess- und Wohnbereich haben. Dem will die Evangelische Heimstiftung entsprechen, indem sie einen Anbau an das zwölf Jahre alte Pflegewohnhaus mit drei Einzelzimmern, einem neuen Wohn- und Essbereich und einer Wohnküche errichtet.

Sie will die Doppelzimmer umbauen und den Zugang zum Garten neu anlegen. Nach dem Umbau wären dann 17 Plätze im neuen Trakt und 22 im bestehenden Gebäude.

Darüber hinaus gibt es nach Angaben des Regionaldirektors Clemens Miola Pläne für einen weiteren Flügel.